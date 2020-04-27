Глава Boeing заявил, что авиаперевозки могут вернуться на уровень 2019 года через 2-3 года

ТАСС, 27 апреля. Пассажирские авиаперевозки могут вернуться на уровень 2019 года не ранее, чем через два или три года. Такой прогноз озвучил в понедельник генеральный директор американской авиастроительной корпорации Boeing Дэвид Кэлхун на ежегодном собрании акционеров, которое в этот раз прошло в виртуальном формате.

"Мы ожидаем, что, для того чтобы поездки вернулись на уровень 2019 года, понадобится два или три года, а также еще несколько лет, чтобы возобновилась тенденция долгосрочного роста в этой сфере", - указал Кэлхун, слова которого приводит газета The Seattle Times. Глава компании добавил, что когда рынок коммерческих авиаперевозок вернется в стабильное состояние, он "будет меньше, а нужды клиентов будут другими".

Отвечая на вопрос, когда компания возобновит выплату дивидендов, ее глава коротко сказал, что "пройдут годы", прежде чем этом случится. О том, что Boeing приостановила выплату дивидендов на фоне финансовых потерь, вызванных пандемией нового коронавируса, сообщалось в ее заявлении 20 марта.