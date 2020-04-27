ЦБ предложил отдельно страховать вклады на жилье в ипотеку и улучшать условия кредита

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Вклады на жилье в ипотеку должны быть защищены в системе страхования отдельно от всех остальных видов вкладов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов на онлайн-совещании Ассоциации банков России (АБР), посвященном проекту закона о жилищных накопительных вкладах, который был подготовлен комитетом Госдумы по финансовому рынку, сообщают в пресс-службе АБР.

Кроме того, по его словам, такие вкладчики должны получить особые условия по ипотеке в дальнейшем, после успешного накопления первоначального взноса.

"В документ необходимо включить положения, которые сделают жилищное накопление более привлекательным для населения. В частности, необходимо, чтобы такие накопления были защищены в системе страхования отдельно от всех остальных видов вкладов. Также при подписании договора на открытие жилищного накопительного вклада должны устанавливаться отдельные условия ипотечного кредита, на которые вкладчик может рассчитывать после успешного накопления первоначального взноса", - приводит пресс-служба слова Швецова.

В ходе совещания также было предложено указать в законопроекте возможности субсидирования данных кредитов не только посредством региональных целевых субсидий, но и федеральных, и корпоративных.

Данный законопроект направлен на стимулирование граждан копить первоначальный взнос на покупку жилья. Он предполагает введение механизма жилищных сбережений, благодаря которому вкладчики, при накоплении первоначального взноса на ипотеку, смогут получить ипотечный кредит. Опыт реализации программ накопительной ипотеки уже имеют Республика Башкортостан и Краснодарский край.