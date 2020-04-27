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В ООН прогнозируют сокращение 195 млн рабочих мест из-за последствий пандемии

В организации отметили, что кризис "повышает безработицу до исторических уровней"

ООН, 27 апреля. /ТАСС/. Около 195 млн рабочих мест могут быть сокращены только во втором квартале этого года в результате последствий пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованной в понедельник "дорожной карте" ООН по социально-экономическим мерам для восстановления стран после пандемии.

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"Кризис, вызванный COVID-19, ухудшает мировую экономику и повышает безработицу до исторических уровней, - говорится в исследовании. - Этот кризис способен привести только во втором квартале 2020 года к сокращению 195 млн работников в пересчете на полную ставку".

В ООН также назвали тех работников, которых кризис затронет сильнее всего. Это "малые и средние предприятия, фермерские работники, самозанятые люди, люди с посуточной оплатой, беженцы и трудовые мигранты".

Как считают в организации, неравным воздействие будет и для мужчин и женщин. "В связи с уже существовавшим ранее гендерным неравенством женщины скорее столкнутся со сложностями при поиске новой работы или при попытке воспользоваться предпринимательскими возможностями во время восстановления экономики".

"Восстановление экономики должно быть связано с защитой рабочих мест и работников, с обеспечением достойной занятости людей, защитой производственных активов и производственных единиц во время кризиса", - указывается в документе.

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Россия
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