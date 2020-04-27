В Еврокомиссии предсказали более существенный спад экономики ЕС, чем в кризис 2008 года

БРЮССЕЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Ущерб экономике ЕС от пандемии коронавируса может оказаться большим, чем от глобального экономического кризиса 2008 года, экономический спад может составить 7,5%. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, выступая в понедельник на заседании Комитета Европарламента по экономике и финансам, которое проходило в формате видеоконфренции.

"Европу в этом году ждет тяжелая рецессия. Мы представим 7 мая наш очередной весенний экономический прогноз. У нас будет значительное снижение ВВП в этом году, хуже, чем во время мирового финансового кризиса (2008 года - прим. ТАСС). Оценка Еврокомиссии примерно совпадает с озвученными ранее оценками МВФ, согласно которым спад ВВП может достичь 7,5%", - заявил он.

При этом еврокомиссар отметил, что главной причиной спада станет не сама пандемия, а карантинные меры, введенные для борьбы с ней, и фактический паралич европейской экономики на протяжении двух месяцев. Более того, пока нет ясности, насколько быстро удастся выйти из состояния карантина. Этот процесс должен быть медленным и поэтапным, разные сектора смогут начать работу в разное время. В частности в Бельгии, где планируется начать отмену карантина с 4 мая, этот процесс уже распланирован до 31 августа и может затянуться еще больше.

ЕС уже принял программу экстренной экономической помощи на €540 млрд и теперь работает над созданием долгосрочного фонда по перезапуску своей экономики, объем которого должен составить до €2 трлн, хотя между странами сообщества пока нет взаимопонимания, как его финансировать.

Оценки ущерба для европейской экономики, предоставляемые разными структурами, различаются радикально, так глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что пессимистический сценарий ЕЦБ предусматривает спад на 15%.