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СМИ: минимальная заработная плата в Венесуэле после повышения в мае составит около $2,4

К зарплате также предполагается распределение талонов на товары первой необходимости

ТАСС, 28 апреля. Руководство Венесуэлы приняло решение увеличить с 1 мая размер минимальной заработной платы, а также утвердить новый размер социальных выплат. Об этом в понедельник сообщает радиостанция Union Radio.

Сумма минимальной зарплаты составит 400 тыс. боливаров, что, в соответствии с нынешним официальным курсом Центрального банка Венесуэлы, составляет $2,35. Ранее размер минимальной зарплаты составлял 250 тыс. боливаров.

Также к зарплате предполагается распределение талонов на товары первой необходимости на сумму 400 тыс. боливаров. Таким образом, совокупный минимальный доход гражданина составит около $4,7.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже около 4,8 млн человек. В Международном валютном фонде в конце января заявили, что общее число мигрантов из Боливарианской Республики в текущем году может превысить 6 млн человек.

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Венесуэла
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