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Минвостокразвития ожидает на Дальнем Востоке высокий спрос на ипотеку

Речь идет о льготном кредитовании под 6,5%
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© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 28 апреля. Льготные кредитные программы вызывают большой интерес на Дальнем Востоке, что проявилось на примере дальневосточной ипотеки под 2% для молодых семей. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. По оценке министерства, спрос на ипотеку по ставке 6,5% также будет высоким.

"На Дальнем Востоке благодаря решению президента РФ Владимира Путина с декабря прошлого года уже есть своя собственная льготная ипотека под рекордные 2% для молодых семей и участников программы "Дальневосточный гектар". Спрос на самом деле очень высокий: почти 25 тысяч заявок сейчас в обработке у банков. Ожидаем, что новая программа тоже вызовет интерес у дальневосточников, а значит, в перспективе подстегнет и жилищное строительство, позволит поддержать застройщиков", - сказал Козлов.

Он отметил, что на сегодняшний день льготный кредит под 2% уже получили более 7,2 тыс. семей и 23 участника программы "Дальневосточный гектар". При этом министр обратил внимание на то, что у дальневосточной ипотеки есть ограничения по возрасту. Она рассчитана на семьи, где оба супруга не старше 35 лет.

"Ипотека под 6,5%, которую сейчас также приняли по решению Владимира Путина, - это механизм, который сделает жилье более доступным для всех категорий граждан", - сказал Козлов. Между программами не будет конкуренции из-за разницы в условиях, добавил он.

Правительство России утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ее можно оформить до 1 ноября при покупке квартиры в новостройке. При этом на Дальнем Востоке с декабря также действует другая программа льготной ипотеки - под 2% годовых, кредит по которой могут получить молодые семьи и участники программы "Дальневосточный гектар".

Программа "Дальневосточная ипотека" начала действовать в макрорегионе с 10 декабря 2019 года по инициативе президента России Владимира Путина. Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев ранее поручил главам регионов координировать работу по ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

В новость внесена правка (04:02 мск) - исправлена опечатка в последнем абзаце - 2019, а не 2020 год.

Теги
РоссияКозлов, Александр АлександровичРазвитие Дальнего Востока"Дальневосточный гектар"Дальний Восток
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