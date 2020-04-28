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Пандемия коронавируса нового типа

Регионы просят Совфед продлить режим ЕНВД в условиях пандемии

Также популярным среди субъектов РФ стало предложение о приостановлении процесса обязательной маркировки товаров

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Ряд российских регионов предлагают рабочей группе Совета Федерации по ревизии законодательства в условиях пандемии продлить на несколько лет режим единого налога на вмененный доход (ЕНВД), срок применения которого истекает в 2020 году. Таблица с предложениями регионов, направленная в рабочую группу комитетом Совфеда по экономполитике, есть в распоряжении ТАСС.

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С такой инициативой, в частности, выступили органы власти Кабардино-Балкарской республики, Ивановской, Иркутской, Костромской, Оренбургской, Смоленской областей, Ненецкого и Чукотского автономных округов. В зависимости от региона предлагается продлить режим ЕНВД до 2023, 2024 и 2025 годов. Ранее министерство экономики Омской области также направило предложение в Минэкономразвития РФ о переносе срока отмены ЕНВД на 2024 год.

"Сохранение системы налогообложения в виде ЕНВД с 1 января 2021 года позволит сохранить количество налогоплательщиков и доходы местных бюджетов. Кроме того, гостиницы вместе с кафе и ресторанами применяют исключительно единый налог на вмененный доход", - подчеркивают в органах власти Смоленской области.

Также популярным среди регионов стало предложение о приостановлении процесса обязательной маркировки товаров.

"Предлагается приостановить исполнение обязательства до 1 июля 2021 года по маркировке обуви, молочной, табачной (сигареты и папиросы), парфюмерной продукции (духи и туалетная вода)", - говорится в предложениях от Оренбургской области.

Органы власти Ивановской области предлагают в условиях пандемии обеспечить для предприятий легкой промышленности перенос срока начала обязательной маркировки продукции на 1 января 2022 года. Как уточнили ТАСС в пресс-службе первого вице-спикера Совфеда Николая Федорова, который возглавляет рабочую группу, пока предложения по совершенствованию законодательства собираются, конкретных решений по той или иной инициативе еще не принималось.

Режим ЕНВД

ЕНВД - второй по популярности спецрежим уплаты налогов после упрощенной системы налогообложения. Его особенность заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).

Ранее сообщалось, что Минфин РФ не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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