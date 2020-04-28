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В КБР расширят список предприятий, которые смогут возобновить работу в условиях пандемии

Это будет возможно при условии строгого соблюдения санитарных норм

НАЛЬЧИК, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) расширят перечень предприятий, которые смогут возобновить приостановленную из-за ситуации с коронавирусом работу при условии строгого соблюдения санитарных норм. Соответствующее поручение правительству региона дал глава республики Казбек Коков, сообщила во вторник его пресс-служба.

"Сегодня в ходе оперативного совещания с членами правительства КБР главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым дано поручение с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, а также рекомендаций Роспотребнадзора представить предложения по расширению перечня организаций, которые смогут возобновить свою работу при условии строгого соблюдения санитарных требований. Срок исполнения поручения - 30 апреля текущего года", - говорится в сообщении.

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 28 апреля зарегистрировано 367 случаев заражения коронавирусом, в том числе 38 человек за последние сутки, выздоровевших - 34, умерли два человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 1 349 человек, имевших контакты с зараженными людьми. Состояние шестерых инфицированных оценивается врачами как крайне тяжелое, все они находятся на аппаратах ИВЛ, в обсерваторах и провизорных отделениях с подозрением на коронавирус остаются 24 человека.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек Валерьевич
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