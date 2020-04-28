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Пандемия коронавируса нового типа

Выручка компаний потребительского рынка в Москве с начала года выросла на 10%

По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, увеличение спроса на продовольственные товары связано с приостановкой работы заведений общественного питания

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Среднесуточная выручка компаний потребительского рынка в Москве с начала года, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на 10% превышает аналогичный показатель 2019 года. Об этом сообщил в интервью "России-24" заммэра Москвы Владимир Ефимов.

"Бывают дни, когда идет всплеск по спросу, есть провалы. Если брать среднесуточное снижение спроса относительно марта - [это] 20-30% <...>, но пока среднесуточная выручка превышает аналогичный показатель прошлого года за такой же период где-то в среднем на 10%. А по ряду отраслей - даже на 20-25%", - сказал Ефимов.

Он отметил, что причиной этого стал существенно более высокий спрос на потребительском рынке в первом квартале текущего года, когда в среднем объем выручки компаний на потребительном рынке превышал прошлогодние показатели на 25-30%. По словам Ефимова, в столице фиксируется увеличение спроса на продовольственные товары, что связано с приостановкой работы заведений общественного питания. Есть снижение спроса на непродовольственные товары, особенно сильный спад наблюдался в первые две недели самоизоляции.

"Сейчас потихоньку начинает восстанавливаться спрос, потому что люди переходят к приобретению товаров дистанционно через интернет-магазины, службы доставки. Мы видим возросший спрос на рынке вакансий на услуги курьеров, доставщиков и ИТ-специалистов, которые позволяют внедрять новые формы взаимодействия с потребителями", - сказал заммэра.

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса. С 28 марта закрыты все непродовольственные магазины, кроме тех, которые продают товары первой необходимости. С 29 марта введен режим самоизоляции для всех жителей столицы. Покидать квартиру разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и других угроз жизни и здоровью, поездок на работу, покупок в ближайшем магазине.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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