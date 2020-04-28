Неверов предложил ввести кредитные каникулы по овердрафту для бизнеса

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов во вторник предложил ввести кредитные каникулы по овердрафту для предприятий. Об этом он заявил во вторник в ходе видеоконференции с председателем Центробанка РФ Эльвирой Набиуллиной.

"Как вариант… временно изменить требования к методике расчета лимитов и проработать возможность кредитных каникул и по овердрафту для предприятий, чтобы не усугублять уже имеющиеся кассовые разрывы", - приводит слова Неверова пресс-служба фракции.

По его словам, такие меры могут стать поддержкой для бизнеса. Проблема расчета лимитов по овердрафту затронула в первую очередь малый и средний бизнес, отметил в ходе своего выступления Неверов. Он также напомнил, что предприниматели поднимали проблему расчета лимитов по овердрафту на встрече с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

"Упали обороты - теряется возможность доступа к овердрафту, а некоторые оказались в ситуации, когда не могут погасить имеющуюся задолженность с высокой процентной ставкой", - отметил Неверов, подчеркнув, что ставка по овердрафту всегда выше, чем по обычному кредиту.

Кроме того, депутат поддержал идею установления верхнего предела ставки рефинансирования текущих кредитов, так как, по его словам, "таких обращений от предпринимателей поступает много".

Пересмотр порядка определения суммы кредита

Неверов также предложил пересмотреть порядок определения суммы кредита, в отношении которой можно применить режим кредитных каникул.

Так, по его мнению, сумма кредита для возможности оформить каникулы должна определяться "на основании остатка задолженности на месяц подачи заявления, а не на первоначальную сумму".

"Гражданин мог взять один миллион рублей некоторое время назад, сейчас осталось 100 тыс., он не может получить поддержку в самый сложный для себя период. А тот, кто взял 200 тыс. два месяца назад, поддержку получить может. Это вопрос все же справедливости и в отношении тех, кто долго и дисциплинировано исполнял взятые на себя обязательства, но в последний момент оказался в сложной ситуации", - заявил он.

Помимо этого, депутат отметил, что фракция единороссов поддерживает идею повысить сумму вкладов, которая подлежит страхованию. Он отметил, что такие меры необходимы, так как, по данным Центробанка и экспертов, "к концу года вырастет просроченная задолженность по кредитам, под риски попадают малые и средние кредитные организации".