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РЖД с 1 июня введут скидку на перевозку нефти по некоторым маршрутам внутри России

Скидка составит 26,3%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. РЖД с 1 июня вводят скидку в 26,3% к тарифу на внутрироссийские перевозки нефти в цистернах по некоторым маршрутам, говорится в сообщении холдинга.

Скидка будет действовать на перевозки со станции Сорочинская Южно-Уральской железной дороги в направлении станций Кашпир, Загородняя, Новоуфимская Куйбышевской железной дороги, Князевка Приволжской железной дороги, Гетмановская и Туапсе-Сортировочная Северо-Кавказской железной дороги.

Данная скидка введена по 31 мая 2021 года и действует при условии выполнения гарантированного объема перевозок нефти не менее 0,54 млн тонн.

Кроме того, правление РЖД установило скидку 9,3% к тарифу на перевозки листовой кровельной стали в полувагонах со станции Муром I Горьковской железной дороги. Эта скидка будет действовать до 31 декабря 2020 года включительно при условии перевозки гарантированного объема внутрироссийских перевозок не менее 70 тыс. тонн.

Ранее в РЖД был создан штаб для оперативной поддержки грузоотправителей и обеспечения координации всех звеньев транспортных цепочек в условиях предупреждения и ликвидации распространения новой коронавирусной инфекции. В круглосуточном режиме работает электронная торговая площадка "Грузовые перевозки", где можно дистанционно заказать и оплатить доставку.

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