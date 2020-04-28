Крупные непродовольственные ретейлеры попросили кабмин о поддержке, аналогичной МСП

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Крупные непродовольственные ретейлеры выпустили открытое обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Минпромторга Денису Мантурову с просьбой распространить меры поддержки наиболее пострадавших от пандемии отраслей не только на малый и средний бизнес, но и на крупный. Соответствующее письмо опубликовано во вторник на специально созданном сайте.

Письмо уже подписали представители розничных сетей "Эконика", "Леруа Мерлен", Baon, Ralf Ringer, "Респект", Tervolina, "5 карманов", Samsonite и другие. Как пояснил ТАСС основатель розничной сети одежды Baon Илья Ярошенко, ожидается около тысячи подписантов данного письма.

"Предлагаемые меры должны быть распространены на все предприятия из пострадавших отраслей [не только МСП]", - говорится в обращении.

Авторы письма указывают, что в сфере крупного непродовольственного ретейла трудятся около 3,5 млн человек, а 90% налоговых поступлений от розничной торговли поступает именно от непродовольственных ретейлеров.

"Точки продаж, как и у всех МСП, закрыты. В условиях вынужденной остановки деятельности на продолжительный период крупные сетевые ретейлеры столкнулись с недостатком средств для обязательной выплаты не только заработной платы, но и арендных платежей за торговые, офисные помещения и склады, а также налогов, кредитов и оплат поставщикам товаров и услуг. Многие крупные компании уже в мае будут на грани банкротства ввиду отсутствия возможности выполнить взятые на себя обязательства", - отмечают авторы письма.

Предложения по поддержке отрасли

Ретейлеры предлагают государству софинансировать расходы на оплату простоя работников в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ). Также, по мнению бизнеса, необходимо по аналогии с мерами, принятыми для МСП, с 1 апреля 2020 года снизить общую ставку страховых взносов с 30% до 15% с зарплат сотрудников, превышающих МРОТ, и ввести до конца 2020 года отсрочку по уплате НДС, налога на прибыль и других налогов, а также ввести мораторий на начисление НДФЛ и страховых взносов. Кроме того, авторы письма просят Банк России разработать план по рефинансированию кредитов для владельцев коммерческой недвижимости и компаний потребительского сектора, субсидированную процентную ставку для банков, дать отсрочку по выплате процентов по кредитам до конца 2020 года. Также ретейлеры указывают на необходимость установить максимальную комиссию за эквайринг в районе 1%, расширить список пострадавших предприятий по кодам ОКВЭД , включить отрасль по управлению недвижимостью торговых и торгово-развлекательных центров в перечень отраслей, пострадавших в наибольшей степени.

Меры поддержки

Правительство РФ ранее приняло пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса. Так, малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей сможет рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, за исключением НДС. Кроме того, вводится мораторий на банкротство таких компаний, также запускаются специальные кредитные программы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее сообщил, что Минфин РФ зарезервировал 1,4 трлн рублей, или 1,2% ВВП на первый антикризисный план по борьбе с коронавирусом.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля на совещании с членами кабинета министров потребовал от правительства начать подготовку новых мер поддержки экономики в условиях пандемии. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке смогут получать по 12 130 рублей в месяц на выплату зарплаты каждому сотруднику при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.