Губернатор Ростовской области предложил субсидировать лизинговые платежи перевозчиков

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил субсидировать при поддержке федерального бюджета часть затрат транспортных предприятий, которые ранее обновили подвижной состав по лизинговым программам.

"У нас в Ростове-на-Дону не менее половины пассажирского транспорта сегодня в лизинге, это предприятия муниципальные, как правило, и это может создать проблему", - пояснил Голубев на совещании по вопросу обеспечения устойчивости экономики, которое прошло во вторник в режиме видеоконференции под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

Как отметили в пресс-службе правительства Ростовской области, транспортные компании, которые в последние годы активно работали над обновлением подвижного состава, в условиях пандемии коронавируса столкнулись с проблемой кассовых разрывов, которая осложняет исполнение ими финансовых обязательств. По мнению Голубева, для таких предприятий надо предусмотреть реструктуризацию лизинговых платежей по транспортным средствам.

После введения ограничительных мер пассажиропоток в городах сильно упал, что привело к падению доходов перевозчиков. В Ростове-на-Дону, по данным властей, пассажиропоток в зависимости от маршрута снизился на 80-90%. Согласно действующим в Ростове-на-Дону условиям заключения муниципальных контрактов на осуществление перевозок, автобусы постепенно будут переводить на топливо экологического класса не ниже Евро-4. Кроме того, они должны быть оснащены вспомогательными средствами для перемещения людей с ограниченными возможностями, а также оборудованы кондиционерами.

По последним данным, в Ростовской области насчитывается 778 случаев заражения, 49 человек выздоровели, два человека умерли. С 31 марта на территории Ростовской области действует режим самоизоляции.