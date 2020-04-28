ЦБ проведет 30 апреля аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России планирует провести 30 апреля аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"С учетом предстоящих выходных дней в начале мая, для повышения возможностей кредитных организаций по управлению собственной ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок денежного рынка вблизи ключевой ставки Банк России проведет 30 апреля 2020 года аукцион репо "тонкой настройки" в объеме 500 млрд рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 6 мая 2020 года", - отмечается в сообщении.

При этом в сообщении регулятора подчеркивается, что Банк России считает текущий уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Кроме того, ЦБ продолжит на регулярной основе отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности.