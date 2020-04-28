Сахалинские власти подготовили план возобновления работы предприятий в условиях пандемии

"Мы не торопимся и действуем осторожно, но у нас готов план постепенного открытия оставшихся предприятий. В первую очередь это касается предприятий, отдельно стоящих промтоварных магазинов. Все шаги будем согласовывать с правительством", - сказал Лимаренко.

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области подготовили план постепенного открытия предприятий в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко во вторник в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов.

Губернатор отметил, что власти региона постепенно разрешают возобновить работу различным отраслям экономики. Сейчас сохраняются ограничения в основном для индустрии гостеприимства и туризма. "С прошлой недели возобновили работу парикмахерские. Опыт положительный", - добавил глава региона.

При этом Лимаренко обратил внимание на то, что на Сахалине приняты дополнительные меры, которые должны предотвратить распространение инфекции. Так, с конца марта в островном регионе обязательно тестируют на коронавирус всех прибывающих и далее направляют их на двухнедельную обсервацию.

"Всю информацию аккумулируем в ситуационном центре, что позволяет принимать оперативные решения. У нас уже накопилась большая база данных, и мы на основании этих данных мгновенно принимаем решение в случае, если возникает заболевание", - сказал губернатор.

В Сахалинской области выявлено 22 случая заражения коронавирусом, это один из самых низких показателей в России.