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Пандемия коронавируса нового типа

Сахалинские власти подготовили план возобновления работы предприятий в условиях пандемии

По словам губернатора Валерия Лимаренко, в первую очередь это затронет отдельно стоящие магазины промтоваров

НОВО-ОГАРЕВО, 28 апреля. /ТАСС/. Власти Сахалинской области подготовили план постепенного открытия предприятий в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщил губернатор области Валерий Лимаренко во вторник в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов.

"Мы не торопимся и действуем осторожно, но у нас готов план постепенного открытия оставшихся предприятий. В первую очередь это касается предприятий, отдельно стоящих промтоварных магазинов. Все шаги будем согласовывать с правительством", - сказал Лимаренко.

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Губернатор отметил, что власти региона постепенно разрешают возобновить работу различным отраслям экономики. Сейчас сохраняются ограничения в основном для индустрии гостеприимства и туризма. "С прошлой недели возобновили работу парикмахерские. Опыт положительный", - добавил глава региона.

При этом Лимаренко обратил внимание на то, что на Сахалине приняты дополнительные меры, которые должны предотвратить распространение инфекции. Так, с конца марта в островном регионе обязательно тестируют на коронавирус всех прибывающих и далее направляют их на двухнедельную обсервацию.

"Всю информацию аккумулируем в ситуационном центре, что позволяет принимать оперативные решения. У нас уже накопилась большая база данных, и мы на основании этих данных мгновенно принимаем решение в случае, если возникает заболевание", - сказал губернатор.

В Сахалинской области выявлено 22 случая заражения коронавирусом, это один из самых низких показателей в России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьПандемия коронавируса нового типа
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