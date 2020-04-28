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"Лукойл" разместил 10-летние евробонды на $1,5 млрд

Финальная книга заявок достигла $3,5 млрд, На долю иностранных инвесторов пришлось более 80% ее объема

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Лукойл" разместил 10-летние еврооблигации на $1,5 млрд со ставкой купона 3,875% годовых. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"28 апреля 2020 года "Лукойл" провел успешное размещение нового выпуск 10-летних еврооблигации объемом $1,5 млрд со ставкой купона 3,875% годовых. Формат выпуска - гарантированные ноты", - уточнил Шулаков.

Снижение доходности с первоначального ориентира составило 37,5 базисных пункта (б.п.) - с 4,25%. Финальная книга заявок достигла $3,5 млрд.

"Полученный спрос позволил компании разместить выпуск еврооблигаций с рекордно низкой для текущей ситуации премией к корпоративной долларовой кривой на уровне около 10 б.п., что значительно ниже, чем у компаний аналогов, выходивших в последнее время, и сравнимо с размещениями суверенных эмитентов", - отметил Шулаков.

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale и Газпромбанк.

На долю иностранных инвесторов пришлось более 80% финальной книги заявок. Инвесторы из США приобрели более 20% выпуска, из Великобритании - порядка 12%, из Швейцарии - 15%, из Азии - около 13%, из России - чуть более 20%.

В том числе на фонды и компании, управляющие активами, пришлось 45% выпуска, на банки и частные банки - 40%, а страховые компании приобрели 15%.

"Лукойл" не размещал евробонды с 2016 года. Тогда компания разместила 10-летние бумаги на $1 млрд. В обращении находятся четыре выпуска еврооблигаций "Лукойла" общим объемом $4 млрд.

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