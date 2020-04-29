Глава Чукотки предложил кабмину увеличить размер субсидий для бизнеса на Крайнем Севере

АНАДЫРЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин обратился в правительство России с предложением увеличить размер субсидий для бизнеса на Крайнем Севере, пострадавшего во время пандемии коронавируса, сообщается на сайте окружного кабмина.

Президент РФ Владимир Путин предложил меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Среди них отсрочка по всем налогам (за исключением НДС) и по выплате банковских кредитов на полгода, а также снижение ставки страховых взносов для зарплат больше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Копин направил правительству России письмо с предложением применять районный коэффициент при расчете субсидии для предпринимателей, работающих в районах Крайнего Севера.

"Размер субсидии рассчитывается одинаково для всех субъектов бизнеса. При этом предприниматели, осуществляющие деятельность в районах Крайнего Севера, несут издержки на оплату коммунальных услуг, выплату заработной платы, логистику, в разы превышающие затраты бизнеса в центральных районах страны. Это несправедливо", - приводятся в сообщении слова Копина.

Отмечается, что в настоящий момент размер гранта для субъектов бизнеса определяется из расчета по МРОТ на каждого сотрудника. Обязательное условие - число работников в апреле и мае должно быть не менее 90% числа работников в марте 2020 года. Гранты смогут получить субъекты малого и среднего бизнеса, основной вид деятельности которых относится к пострадавшим отраслям на 1 марта 2020 года. Всего в этом списке 24 позиции.

Со 2 апреля в регионе ввели режим полной самоизоляции, но с 11 апреля решением оперативного штаба по коронавирусу была возобновлена работа парикмахерских и косметических салонов. В настоящий момент на Чукотке официально подтверждены 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией.