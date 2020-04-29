Сокращенный график курсирования "Сапсанов" продлили на майские праздники

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. РЖД в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлили действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" на период майских праздников, говорится в сообщении холдинга.

С 1 по 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по четыре пары поездов "Сапсан" (восемь рейсов) в утренние и вечерние часы.

30 апреля и 11 мая количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до четырнадцати в день (семь пар).

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июня 2020 года, но вынужденные отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, также могут воспользоваться услугой дистанционной отмены поездки.

Актуальную информацию об изменениях в графике движения поездов теперь можно получить на сайте РЖД в специальном разделе.