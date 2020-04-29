{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сокращенный график курсирования "Сапсанов" продлили на майские праздники

Неиспользованные билеты в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. РЖД в связи со снижением спроса на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации продлили действие временного графика курсирования высокоскоростных поездов "Сапсан" на период майских праздников, говорится в сообщении холдинга.

С 1 по 10 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать по четыре пары поездов "Сапсан" (восемь рейсов) в утренние и вечерние часы.

30 апреля и 11 мая количество рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом будет увеличено до четырнадцати в день (семь пар).

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно вернуть без взимания дополнительных плат и сборов в течение полугода. За возвратом денежных средств пассажирам необходимо обратиться в любую железнодорожную кассу на территории государства приобретения билета. Электронные проездные документы пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены.

Пассажиры, планировавшие путешествие до 1 июня 2020 года, но вынужденные отказаться от поездки из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, также могут воспользоваться услугой дистанционной отмены поездки.

Актуальную информацию об изменениях в графике движения поездов теперь можно получить на сайте РЖД в специальном разделе.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
ЦБ 29 апреля выпускает в обращение серию монет из драгоценных и недрагоценных металлов
Банк России выпустит монеты серии "Московский метрополитен", "100-летие образования Республики Татарстан" и "Российская (советская) мультипликация"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС