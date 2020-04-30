Минкомсвязь и ФАС не поддержали идею о приоритизации интернет-трафика из-за пандемии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ и ФАС России пока не считают нужным отдавать приоритет в трафике конкретным интернет-ресурсам в случае сильных нагрузок на сеть. Об этом говорится в ответах ведомств на соответствующее предложение депутата Госдумы Антона Горелкина (фракция "Единая Россия").

Согласно письму за подписью замглавы Минкомсвязи Олега Иванова (копия имеется в распоряжении ТАСС), "введение приоритизации трафика нарушает базовые принципы сетевой нейтральности", отказ от которых недопустим. Так, замминистра напомнил, что Минкомсвязь уже предприняла меры по снижению нагрузок на сеть, например, предложив крупным IT-компаниям снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение роликов на их ресурсах, что и было сделано, сообщал Иванов ранее.

С тем, что пока нет необходимости отдавать предпочтение конкретным ресурсам, согласен и глава ФАС Игорь Артемьев, чье письмо опубликовал Горелкин в своем Telegram-канале. "Основополагающим принципом [сетевого нейтралитета] является отсутствие со стороны участников рынка дискриминации по отношению к данным или приложениям, передаваемым/получаемым в интернете, в том числе в зависимости от поставщика", - отмечается в письме.

Вместе с тем в ФАС допускают, что подобные ограничения можно вводить, но лишь в случае критических нагрузок на сеть или угроз стабильности всей сетевой инфраструктуры. Однако ФАС заверяет, что постоянно совместно с операторами связи проводит мониторинг целостности сети, нагрузки на которую сейчас не превышают критических значений.

При этом сам Горелкин приветствовал позицию ведомств, в частности ФАС, где, по его словам, "концептуально изложено" то, что он предлагал. "В чрезвычайных ситуациях, когда речь идет о возможной перегрузке каналов и падении сети, допустимо отступление от принципа сетевой нейтральности. Естественно, это применимо только как экстренная мера. О том, чтобы применять такой подход постоянно - не может быть и речи", - написал депутат.

Предложения депутата

Горелкин предлагал ФАС и Минкомсвязи предоставить ряду интернет-ресурсов приоритет в передаче данных по каналам связи, чтобы разгрузить телеком-инфраструктуру от чрезмерной нагрузки в условиях коронавируса.

По его мнению, абсолютный приоритет должны получить ресурсы, работающие в сфере соцзащиты, и официальные информационные ресурсы штаба по борьбе с инфекцией. Также депутат отмечал, что важно поддержать отечественные сайты, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга. Кроме того, приоритет должны получить те иностранные IT-компании, которые имеют представительства в России, "соблюдают законы и платят здесь налоги", считает Горелкин.