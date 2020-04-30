Совкомбанк разместил биржевые облигации объемом 12 млрд рублей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Совкомбанк разметил выпуск биржевых облигаций серии БО-П02 общим объемом 12 млрд рублей по ставке 7,75% годовых. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Срок обращения размещенных облигаций составляет 10 лет, срок до оферты - шесть месяцев. Бумаги имеют квартальные купоны, уточнили в банке.

"В нынешних условиях облигационные размещения носят единичный характер, а размещения частных банков без статуса системно значимых - тем более. И сейчас мы особенно благодарны нашим инвесторам за доверие. Высокий спрос позволил нам увеличить объем размещения с 10 до 12 млрд рублей и установить ставку по нижней границе заявленного ориентира", - отметил зампред правления Совкомбанка, глава дивизиона "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Михаил Автухов, слова которого приводятся в сообщении банка.

Книга заявок по выпуску была открыта 24 апреля с первоначальным ориентиром ставки первого купона не выше 8% годовых. В дальнейшем первоначальный маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения, и финальная ставка была зафиксирована на уровне 7,75%. В банке также заявили о высоком интересе инвесторов к выпуску. Так, в книгу было подано более 20 заявок от широкого круга инвесторов, среди которых были управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании, а также частные инвесторы.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговое агентство "АКРА" присвоило выпуску биржевых облигаций кредитный рейтинг "A+(RU)". Биржевые облигации включены в первый (высший) котировальный список Московской биржи. Организатором и агентом по размещению выступил Совкомбанк.

Совкомбанк - универсальный банк, входящий в список топ-15 крупнейших банков страны. Банк обслуживает 6 млн физических лиц, корпоративными клиентами банка являются 200 тыс. компаний.