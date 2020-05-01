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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Доллар к рублю в апреле снизился на 5%

Евро - на 5,8%

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Рубль в апреле продемонстрировал укрепление, частично компенсировав снижение в марте. Так, по итогам месяца доллар к рублю снизился на 5%, до 74,39 руб., евро - на 5,8%, до 81,45 руб., следует из данных торгов на Московской бирже.

По итогам дня доллар к рублю вырос на 1,38%, евро - на 2,05%. С начала года доллар вырос к российской валюте на 20%, евро - на 17%.

Российский рынок акций в апреле также укрепился. Так, индекс Мосбиржи за месяц вырос на 5,65% - до 2650,56 пункта, индекс РТС - на 10,9%, до 1125,03 пункта.

Теги
РоссияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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