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Урсула Бернс покинет пост главы совета директоров Veon в июне

Совет директоров компании также покинет бывший вице-президент Google по рекламным решениям Гийом Бакувье

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Экс-глава телекоммуникационного холдинга Veon (владеет российским мобильным оператором "Билайн") Урсула Бернс уйдет с должности главы совета директоров в июне. Об этом говорится в сообщении компании в пятницу.

На запланированном 1 июня годовом общем собрании акционеров Veon будет переизбран совет директоров холдинга, в том числе его председатель. "Урсула Бернс, занимавшая должность председателя совета директоров последние три года, решила покинуть пост и не переизбираться на новый срок", - отмечается в сообщении.

Бернс, которая была назначена CEO Veon в декабре 2018 года, покинула этот пост 1 марта 2020 года, оставшись председателем совета директоров. Вместо нее компанией стали управлять два исполнительных содиректора - Каан Терзиоглу и Серджи Херреро.

Помимо Бернс, совет директоров Veon покинут бывший вице-президент Google по рекламным решениям Гийом Бакувье, бывший заместитель гендиректора Vodafone cэр Джулиан Хорн-Смит, бывший CEO канадской телекоммуникационной компании Rogers Гай Лоуренс.

Семь прежних членов совета директоров планируют переизбраться: председатель набсовета консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман, основатель и президент платежной компании Poynt Усама Бедье, бывший управляющий партнер McKinsey & Company Russian Геннадий Газин, управляющие директора LetterOne Technology Андрей Гусев и Александр Перцовский, бывший финансовый директор норвежского Telenor Гуннар Холт, советник Управления по финансовым рынкам Нидерландов Роберт ван де Краатц.

Кроме того, Veon объявил пять новых кандидатов в совет директоров. Это CEO музыкального онлайн-сервиса Deezer Ганс Альбрехт, бывший коммерческий директор и директор по цифровым технологиям британского оператора O2 Мариано де Бир, один из основателей консалтинговой компании Concinnity Advisors LP. и российской инвесткомпании "Тройка Диалог" Питер Дерби, старший партнер и глава цифровых рынков бразильской финансовой компании BTG Pactual и независимый председатель правления Gett Амос Гениш, бывший технический директор Vodafone Стивен Пьюзи.

О компании

Veon владеет активами в России, на Украине, в Армении, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии, Алжире, Пакистане и Бангладеш. Крупнейший акционер Veon - LetterOne Михаила Фридмана (47,9%), 8,3% акций холдинга находятся под управлением голландского штихтинга (форма собственности, предусмотренная законодательством Нидерландов). В свободном обращении находится 43,8% акций компании.

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