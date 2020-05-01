Медведев примет участие в дистанционном приеме граждан по вопросам труда с 6 по 12 мая

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев примет участие в неделе дистанционных приемов граждан по вопросам труда, которую партия проведет с 6 по 12 мая.

"С 6 по 12 мая с помощью экспертов правозащитного центра мы проведем неделю дистанционных приемов граждан специально по вопросам нарушения их трудовых прав, потери работы и другим важным проблемам", - сообщил в пятницу председатель партии на онлайн-совещании по вопросам совершенствования трудового законодательства.

"Я тоже в какой-то из этих дней уделил бы внимание лично этой проблеме и с кем-то из людей, у которых сейчас есть такие проблемы, можно было бы переговорить и постараться помочь им. Я надеюсь, я окончательно еще свои навыки юриста не утратил и какие-то разумные вещи мог бы здесь порекомендовать", - добавил он.

Медведев напомнил, что одной из ключевых задач "Единой России" является защита людей, которые столкнулись с нарушением их трудовых прав. Он отметил, что на протяжении последних нескольких недель партия через свои общественные приемные, через экспертов правозащитного центра, депутатов всех уровней получала и обрабатывала сообщения о различных проблемных ситуациях. "Речь шла и об увольнениях людей, о принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные нормы безопасности. Безусловно, эта работа будет продолжена", - заверил Медведев.