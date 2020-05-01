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Bloomberg: Ирак начал сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

Сокращение началось с месторождения "Западная Курна - 2"

ТАСС, 1 мая. Ирак в пятницу приступил к сокращению добычи нефти на месторождениях в иракской Басре в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, сокращение добычи началось с месторождения "Западная Курна - 2".

Ранее министр нефти страны Тамер аль-Гадбан заявил, что Ирак с 1 мая начнет сокращать добычу нефти на 22,8% для реализации нового соглашения, принятого в рамках ОПЕК+.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021-апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки.

Теги
Ирак
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