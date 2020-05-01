Роспотребнадзор сообщил, что лекарства можно будет заказывать онлайн

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Лекарственные средства в период пандемии можно заказать через интернет. Таким образом покупатели смогут оформлять безрецептурные и часть рецептурных препаратов, сообщили в пятницу на официальном сайте столичного Роспотребнадзора.

"В период борьбы с коронавирусом произошли существенные изменения, касающиеся покупки лекарств онлайн, ранее такая продажа была запрещена. Поправки к Закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" устанавливают возможность дистанционной продажи безрецептурных лекарств и, таким образом, направлены на разрешение деятельности интернет-аптек с минимальными ограничениями", - говорится в сообщении.

При этом нельзя продавать через интернет наркопрепараты и психотропы, а также спиртосодержащие препараты с объемной долей этанола свыше 25%. Например, зеленку, настойки валерианы, прополиса или эхинацеи, корвалол, валокордин, спиртовой раствор салициловой кислоты и подобные.

"Согласно поправкам торговать лекарственными препаратами для медицинского применения в розницу могут аптечные организации, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение Росздравнадзора. Рецептурные препараты являются исключением, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство вправе установить временный порядок дистанционной торговли некоторыми из них, что позволит продавать дистанционно и часть рецептурных лекарств", - говорится в сообщении.