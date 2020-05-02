Объем внешней торговли услугами Китая в I квартале снизился на 10,8%

ПЕКИН, 2 мая. /ТАСС/. Объем импорта и экспорта услуг Китая по итогам января - марта на фоне пандемии коронавируса снизился на 10,8% в годовом выражении, до 1,152 трлн юаней (порядка $163,4 млрд). Об этом в субботу сообщило Министерство коммерции КНР.

Согласно заявлению ведомства, экспорт услуг из Китая снизился на 4,1% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 444,28 млрд юаней (около $63,02 млрд). Импорт достиг 708,02 млрд юаней (порядка $100,38 млрд), что на 14,5% меньше в годовом выражении.

Как отмечается, несмотря на спад, в сфере торговли наукоемкими услугами зафиксирован рост: по итогам первого квартала объем торговли достиг 466,94 млрд юаней (около $66,23 млрд), что на 7,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом доля наукоемких услуг в общем объеме торговли увеличилась до 40%, что на 7% больше по сравнению с годом ранее.

Экспорт наукоемких услуг вырос на 11%, до 262,42 млрд юаней (около $37,23 млрд). Импорт увеличился на 4,1% в годовом выражении и составил 204,51 млрд юаней (порядка $29 млрд). По данным ведомства, наибольшие темпы роста зафиксированы в сфере торговли финансовыми, информационными и телекоммуникационными услугами.

В 2016 году Госсовет КНР обнародовал проект пилотной программы инновационного развития торговли услугами, которая предусматривает открытие этого сектора для иностранных партнеров и наращивание объемов торговли. К приоритетным направлениям китайские власти относят туризм, телекоммуникации, инженерный консалтинг, финансы, юридические услуги, НИОКР, промышленный дизайн, конгрессно-выставочную деятельность, а также услуги, связанные с интернетом.