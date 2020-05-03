{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Коломойский пообещал обратиться в ЕСПЧ после принятия закона о банковской деятельности

Бизнесмен уверен, что выиграет дело в Европейском суде по правам человека

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если в Верховной раде будет принят так называемый "антиколомойский закон", который не позволит ему оспорить в стране национализацию принадлежавшего ему ранее "Приватбанка".

"Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможность на некоторое время судиться на Украине, то есть возможность на восстановление справедливости исчерпана, и я могу обращаться в Европейский суд", - заявил Коломойский "Общественному телевидению".

Бизнесмен уверен, что выиграет дело в ЕСПЧ. "И получим приговор Европейского суда [о том, что] национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщником прошлой в этом вопросе", - отметил Коломойский.

Законопроект о банках

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который называют "антиколомойским", Рада приняла в первом чтении еще 10 сентября 2019 года. Ключевым положением закона является запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Он направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного "Приватбанка". Коломойский через суды пытается доказать, что национализация была незаконной.

Закон также позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка. Решение Национального банка о ликвидации банков, согласно положениям документа, нельзя будет отменить через суд.

Депутаты Рады подали рекордные 16,5 тыс. правок к законопроекту при подготовке его ко второму чтению, что делало возможным его принятие не ранее осени и означало отсрочку получения кредита от МВФ, который называл принятие документа одним из ключевых условий предоставления финансовой помощи Киеву. Для ускорения процесса Рада одобрила изменения в регламент своей работы с упрощенным порядком рассмотрения поправок.

Теги
Украина
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Мантуров заявил, что дефицита масок и антисептиков в аптеках нет
По словам главы Минпромторга, запас масок составляет около 20 млн штук
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС