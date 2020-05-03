Коломойский пообещал обратиться в ЕСПЧ после принятия закона о банковской деятельности

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если в Верховной раде будет принят так называемый "антиколомойский закон", который не позволит ему оспорить в стране национализацию принадлежавшего ему ранее "Приватбанка".

"Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможность на некоторое время судиться на Украине, то есть возможность на восстановление справедливости исчерпана, и я могу обращаться в Европейский суд", - заявил Коломойский "Общественному телевидению".

Бизнесмен уверен, что выиграет дело в ЕСПЧ. "И получим приговор Европейского суда [о том, что] национализация была незаконной, надо все вернуть. И что тогда? Украине будет от этого легче? Рано или поздно будет. А так получается, что новая власть стала сообщником прошлой в этом вопросе", - отметил Коломойский.

Законопроект о банках

Законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, который называют "антиколомойским", Рада приняла в первом чтении еще 10 сентября 2019 года. Ключевым положением закона является запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Он направлен в первую очередь против олигарха Игоря Коломойского - бывшего главного акционера национализированного "Приватбанка". Коломойский через суды пытается доказать, что национализация была незаконной.

Закон также позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка. Решение Национального банка о ликвидации банков, согласно положениям документа, нельзя будет отменить через суд.

Депутаты Рады подали рекордные 16,5 тыс. правок к законопроекту при подготовке его ко второму чтению, что делало возможным его принятие не ранее осени и означало отсрочку получения кредита от МВФ, который называл принятие документа одним из ключевых условий предоставления финансовой помощи Киеву. Для ускорения процесса Рада одобрила изменения в регламент своей работы с упрощенным порядком рассмотрения поправок.