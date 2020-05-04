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Падением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге

Отрицательная динамика наблюдается по всему спектру ценных бумаг

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 4 мая. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем. Как свидетельствуют данные этой площадки, индекс Hang Seng в понедельник утром упал на 748 пунктов (3,04%) - до значения 23 895.

Отрицательная динамика наблюдается по всему спектру ценных бумаг. Наибольшие потери несут держатели активов, связанных со страхованием, сырьевым сектором, транспортом и высокотехнологичным экспортом.

На 5,6% подешевели акции авиаперевозчика Air China - до 5,26 гонконгского доллара за единицу. Более 6% потерял страховой гигант China Life: стоимость одной его ценной бумаги снизилась до 1,02 гонконгского доллара. На 6,63% ухудшились позиции нефтехимической корпорации Sinopec - за ее акции сейчас дают по 3,66 гонконгского доллара.

На 5-6% дешевеют ценные бумаги операторов казино в Макао после поступления данных о сокращении в апреле доходов игорной отрасли в "азиатском Лас-Вегасе" на рекордные 97%.

Как отмечают аналитики, давление на рынок оказывает слабая корпоративная отчетность компаний по итогам первого квартала года из-за последствий распространения коронавируса, а также опасений по поводу усиления торговых противоречий между США и КНР. Согласно сообщениям из Вашингтона, американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность повышения пошлин на китайские товары в ответ на пандемию.

Фондовые площадки материкового Китая в понедельник и вторник останутся закрытыми из-за праздников.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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