Курс евро на Мосбирже превысил отметку 83 руб. впервые с 22 апреля

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 1,2% и поднялся до 75,28 руб. Курс евро прибавил 1,1% и достиг 82,32 руб., свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

В ходе торговой сессии курс евро рос на 2%, в моменте достигая отметки в 83,04 руб.

По состоянию на 10:30 мск курс доллара рос до 75,64 руб. (+1,7%), а курс евро - до 82,71 руб. (+1,6%).

Российская валюта слабеет на фоне снижения нефтяных котировок. Так, стоимость нефти сорта Brent на бирже ICE в Лондоне с поставкой в июле 2020 года опускается на 1,4% - до $26,06 за баррель, а июльский фьючерс нефти WTI торгуется на отметке $21,29 за баррель (-4,5%).

Индексы Мосбиржи и РТС снижаются на открытии торгов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи опускался на 1,02% и достигал отметки 2623,89 пункта, индекс РТС - на 1,24%, до 1111,28 пункта.

По данным на 10:20 мск индекс Мосбиржи теряет 1,52% - до 2610,31 пункта, РТС - 3,79%, до 1082,42 пункта.

Стоимость июльских фьючерсов нефти сорта Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,25% к уровню закрытия предыдущих торгов - до $26,11 за баррель. В свою очередь стоимость сорта WTI теряет 6,17% - до $18,56 за баррель.