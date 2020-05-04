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Правительство выделило Минпромторгу 5 млрд рублей на промышленные проекты

Средства направят на субсидии Фонду технологического развития

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Кабмин выделяет 5 млрд. руб. на предоставление субсидий "Российскому фонду технологического развития" на финансовое обеспечение проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности, созданию и внедрению в производство высокотехнологичной промышленной продукции, реализацию технологических и промышленных проектов в приоритетных направлениях промышленности и в рамках импортозамещения. Речь идет о поддержке не менее 12 проектов в этой области.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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