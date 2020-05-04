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РБК: россияне стали чаще оформлять цифровые банковские карты в период самоизоляции

Чтобы пользоваться такой картой в магазинах, нужно добавить ее в мобильный кошелек - Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Крупные банки на фоне режима самоизоляции зафиксировали рост спроса на цифровые карты, которые можно выпустить онлайн. Об этом сообщает в понедельник РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Как рассказали РБК в Сбербанке, среднесуточное количество активаций дебетовых цифровых карт в мобильном приложении у этого банка в начале апреля выросло в три раза относительно аналогичного периода в марте. В "Русском стандарте" отметили увеличение числа выпущенных карт в марте на 26,89% по сравнению с февралем, а рост числа заявок на них с 13 по 19 апреля возрос на 11,41% относительно предыдущей недели.

В платежном сервисе QIWI замечен рост спроса на digital-карты в последнюю неделю марта и первую неделю апреля. МТС-банк также наблюдает увеличение спроса на цифровые карты и с начала 2020 года выпустил их более 100 тыс.

Вице-президент Visa Юрий Топунов рассказал изданию, что в настоящее время цифровую эмиссию в том или ином виде реализуют порядка 20 банков, благодаря чему в России выпущено более миллиона digital-карт, которые существуют только в цифровом виде. Представитель Mastercard также сообщил о большом спросе на этот продукт.

Стабильный рост спроса на digital-карты наблюдается и в Росбанке. По словам замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса банка Павла Меньшикова, Росбанк решил выпускать в таком формате не только дебетовые, но и кредитные карты, передает РБК.

Цифровые банковские карты имеют практически такой же функционал, как и пластиковые. Чтобы пользоваться такой картой не только онлайн, но и в магазинах, нужно добавить ее в мобильный кошелек - Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay или Mir Pay.

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