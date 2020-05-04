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Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на опасениях ухудшения отношений США с КНР

В частности, промышленный индекс Dow Jones понизился на до отметки 23 532,92

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи в понедельник понизились на открытии торгов в связи с опасениями участников рынка по поводу возможности усиления торговых противоречий между США и Китаем в связи с обвинениями в адрес Китая со стороны представителей администрации США в сокрытии информации о коронавирусе.

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Как следует из информации на сайте биржи, сразу после начала операций промышленный индекс Dow Jones понизился на 190,77 пункта (-0,80%), до отметки 23 532,92. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 20,00 пункта (-0,71%) и оказался на отметке 2 810,71 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 44,57 пункта (-0,52%), до 8 560,38 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне $19,37 за баррель.

"Заявления, звучащие со стороны администрации США, указывают на то, что американо-китайские отношения ухудшатся", - привела телекомпания Си-эн-эн мнение руководителя департамента рыночной стратегии брокерской компании FXTM Хусейна Сайеда. Аналитики Deutsche Bank Джим Рейд, по сообщению телекомпании, отметил, что инвесторам следует "крайне внимательно следить" за состоянием американо-китайских отношений.

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СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
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