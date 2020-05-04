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Транзит российского газа через Украину упал на 40%

Транзит упал до 15,5 млрд кубометров

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Транзит российского газа с января по апрель через украинскую газотранспортную систему (ГТС) упал до 15,5 млрд кубометров или на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

"В январе - апреле текущего года транзит газа через украинскую газотранспортную систему упал на 40% до 15,5 млрд кубометров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сказано в сообщении.

В апреле транзит газа из РФ по территории Украины составил 4,4 млрд куб. м, что на 1% меньше, чем за март этого года и на 46% меньше относительно апреля 2019 года.

Компания отмечает, что с начала 2020 года мощности для транзита газа из РФ полностью оплачены российским "Газпром" в соответствии с новым транзитным контрактом.

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