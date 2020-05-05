Курс доллара на Мосбирже снизился на 0,8%, до 74,27 рублей

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,8%, до отметки в 74,27 руб., курс евро опустился на 0,7%, до 81 руб. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск курс доллара находился на отметке 74 руб. (-1,1%), а курс евро - на 80,59 руб. (-1,2%).

Российская валюта укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла на 6,9% - до $29,07 за баррель. Нефть сорта WTI торговалась на уровне $24,68 за баррель, что на 8,3% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи прибавил 1,1% и достиг отметки 2652,92 пункта, индекс РТС вырос на 1,6%, до 1117 пунктов.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи торговался на уровне открытия торговой сессии - 2653,87 пункта (+1,1%), РТС рос на 2,7%, до 1128,86 пункта.

Российские биржевые индексы поддерживаются ростом нефтяных котировок. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE выросла до $28,95 за баррель (+6,4%), а WTI - до $24,62 за баррель (+8,1%).