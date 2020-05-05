Доходы губернатора Воронежской области в 2019 году выросли на 1,1 млн

ВОРОНЕЖ, 5 мая. /ТАСС/. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заработал в 2019 году свыше 5,8 млн рублей, что превысило его доход за 2018 год на 1,1 млн рублей. Об этом сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Декларированный годовой доход главы региона [за 2019 год] составил 5 млн 825 тыс. 722,82 рубля (в том числе: доход по основному месту работы, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях, пенсия)", - говорится в сообщении на сайте правительства Воронежской области.

Гусеву, как и год назад, на праве собственности принадлежит 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м, квартира на 114,2 кв. м, 1/6 доли земельного участка (694 кв. м), квадроцикл, а также 3 прицепа. Ранее в декларации Гусева значились часть общего коридора (24/100 от 28 кв. м), нежилое помещение площадью 81,4 кв. м и автомобиль Lexus LX 570, в декларации за 2019 год этого имущества нет. В пользовании у Гусева также, как и год назад, находятся жилой дом площадью 165,2 кв. м, баня 180 кв. м и два земельных участка по 1500 кв. м, в 2019 году к ним прибавилась дача (133,6 кв. м).

Доход его супруги Валентины Гусевой за 2019 год составил 1 млн 688 тыс. 906,12 рублей, в том числе доход по основному месту работы, от вкладов в банках и иных кредитных организациях и доход от продажи автомобиля. Это вдвое больше, чем в 2018 году, когда ее доход составил свыше 802 тыс. рублей. Супруга Гусева, как и годом ранее, владеет двумя земельными участками площадью по 1500 кв. м, жилым домом площадью 165,2 кв. м, баней площадью 180 кв. м, 1/3 квартиры площадью 76,1 кв. м. Ранее в ее декларации был автомобиль BMW Х3 и в пользовании нежилое помещение площадью 81,4 кв. м, теперь в декларации 2019 года этого имущества нет, но появился автомобиль Lexus LX 570.

В пользовании у Гусевой, как и в 2018 году, находятся квартира площадью 114,2 кв. м, а в 2019 году к ней добавилась дача площадью 133,6 кв. метров. Все имущество супругов Гусевых находится в России.

Гусев был избран губернатором Воронежской области 9 сентября 2018 года, набрав 72,52%, или более 600 тыс. голосов. Гусев исполнял обязанности врио главы региона с декабря 2017 года, после того, как президент РФ Владимир Путин назначил губернатора Воронежской области Алексея Гордеева своим полпредом в ЦФО.