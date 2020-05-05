Bloomberg: United Airlines уволит около 3,5 тыс. сотрудников

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Американская авиакомпания United Airlines уволит около 3,5 тыс. сотрудников из числа менеджеров и административных работников в октябре текущего года, после того как правительство США отменит ограничения на пассажирские перевозки, введенные из-за пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg .

Оно изложило попавший в ее распоряжение циркуляр исполнительного вице-президента United Airlines Кейт Джибо, которая отвечает за кадры. По ее словам, авиаперевозчик уволит не менее 30% менеджерского и административного состава, общая численность которого достигает приблизительно 11,5 тыс. человек. Им ради сокращения расходов также предписано уйти в отпуск без сохранения содержания на 20 дней в период с 16 мая по 30 сентября.

Как пишет агентство, пассажирские перевозки в США из-за пандемии сократились почти на 95%. United Airlines и еще три ведущих американских авиакомпании отправили в добровольные отпуска свыше 100 тыс. сотрудников. Как сообщалось ранее, United Airlines понесла убытки в размере $2,1 млрд в первом квартале текущего года, доходы составили $8 млрд, снизившись на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Глава фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт сообщил в субботу, что еще в апреле распродал принадлежавшие ему доли в четырех ведущих авиаперевозчиках США. Суммарная доля составляла 10%, была приобретена за $7-8 млрд в 2016 году и продана в прошлом месяце за $6,1 млрд.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,5 млн человек, свыше 245 тыс. умерли. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере 3%.