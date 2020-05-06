Силуанов не считает нужным повышать цену отсечения в бюджетном правиле

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что цену отсечения в бюджетном правиле на данный момент не нужно повышать. Такое мнение он выразил в интервью газете "Ведомости".

"Мы за то, чтобы цена отсечения работала. Сейчас уже ее нужно стопорить, потому что она каждый год растет на 2%, в 2022 году будет уже $44 за баррель. По нынешним временам это очень высокая планка", - сказал он.

Бюджетное правило подразумевает, что дополнительные доходы казны от продажи нефти сверх базовой цены (в 2019 году - около $41,6 за баррель) направляются в Фонд национального благосостояния. Цена нефти ежегодно индексируется на 2%.