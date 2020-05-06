Силуанов заявил, что планы по некоторым показателям нацпроектов могут скорректировать

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Ситуация с коронавирусом может скорректировать планы по ряду показателей национальных проектов, однако социальные обязательства будут выполнены полностью, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости".

"Я бы не стал делить расходы на нацпроекты и не нацпроекты. Очевидно, что планы по целому ряду показателей нацпроектов могут быть уточнены. Пандемия без последствий не проходит", - сказал Силуанов.

По его словам, социальные обязательства будут выполнены в полном объеме. "Мы исходим из такого принципа: что уже реализуется, а что еще не начали, есть ли контракты, можно ли перенести мероприятие на более поздний срок без особых последствий для экономики. Социальные обязательства, разумеется, будут выполнены полностью", - добавил он.

Силуанов также отмтеил, что сроки реализации крупных инфраструктурных проектов сдвинутся, однако они будут выполнены.

"Мы от них не отказываемся, они будут реализованы, но чуть позже", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос о том, планируется ли экономить на крупных инфраструктурных проектах, например, на высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.

Он также отметил, что в 2020 году траты на ВСМ почти не запланированы, речь идет об очень небольших расходах, так как только разрабатывается документация. "Хотя, действительно, если экономить, то на еще не начатых проектах", - добавил Силуанов.