Первые торги на биржах Шанхая и Шэньчжэня после выходных открылись снижением котировок

ШАНХАЙ, 6 мая. /ТАСС/. Снижением основных индексов открылись в среду первые после пяти дней майских праздников торги на биржах материкового Китая на фоне продолжающейся эскалации напряженности в отношениях КНР и США. Соответствующая динамика зафиксирована на сайтах фондовых рынков Шанхая и Шэньчжэня.

Отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже индекс "Шанхай композит" к началу торгов упал на 0,99%, до 2831,63 пункта. Негативной динамикой охвачен практически весь спектр "голубых фишек". Соответствующий сводный индекс SSE 50, включающий акций 50 наиболее крупных и ликвидных компаний на данной фондовой площадке, демонстрирует снижение более чем на 0,90%. Сильнее всего дешевеют активы по сводным индексам компаний, занятых в сфере финансов и недвижимости.

С падения котировок начались торги и на бирже в Шэньчжэне, ключевой индикатор деловой активности этой торговой площадки "Шэньчжэнь компонент" снизился на 0,97%, до 10618,17 пункта.

Инвесторы продолжают внимательно отслеживать ситуацию вокруг роста напряженности в отношениях США и КНР на фоне звучащих со стороны Вашингтона обвинений в адрес Пекина, который якобы скрывал информацию о распространении нового коронавируса. В центре внимания участников рынка остаются также предпринимаемые правительствами разных стран мира меры поддержки экономики в условиях пандемиии.