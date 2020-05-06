{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Россети" намерены выплатить рекордные дивиденды за 2019 год

Компания может направить на финальные дивиденды почти 18 млрд рублей. С учетом промежуточных дивидендов за I квартал 2019 года выплаты достигнут 23 млрд рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате финальных дивидендов за 2019 год из расчета 0,0885155625 рубля на обыкновенную и 0,189304 рубля на привилегированную акцию номиналом один рубль каждая. Об этом говорится в сообщении "Россетей".

Таким образом, компания может направить на финальные дивиденды почти 18 млрд рублей, а с учетом промежуточных дивидендов за первый квартал 2019 года выплаты достигнут 23 млрд рублей.

"На протяжении последних трех лет "Россети" последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга. Дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Россетей" Павла Ливинского.

Компания ранее выплачивала годовые дивиденды по итогам 2016 года. Чистая прибыль компании составила за 2019 год по РСБУ 135,2 млрд рублей, а по МСФО - 105,3 млрд рублей. Годовое собрание акционеров "Россетей" пройдет в заочной форме 1 июня.

Основным акционером "Россетей" является Российская Федерация. Пакетом акций в 88,04% от уставного капитала управляет Росимущество. Компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" владеет 2,63% акций, Gazprom Finance - 1,28%. Уставный капитал "Россетей" составляет 200,903 млрд рублей, разделен на 198 млрд 827 млн 865,141 тыс. обыкновенных акций и 2 млрд 75 млн 149,384 тыс. привилегированных акций номиналом один рубль.

Реклама на ТАСС
В России летом запускают туристические чартеры в Анапу
Рейсы начнут летать с 1 июля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС