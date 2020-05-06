"Россети" намерены выплатить рекордные дивиденды за 2019 год

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Россетей" рекомендовал акционерам на годовом собрании 1 июня принять решение о выплате финальных дивидендов за 2019 год из расчета 0,0885155625 рубля на обыкновенную и 0,189304 рубля на привилегированную акцию номиналом один рубль каждая. Об этом говорится в сообщении "Россетей".

Таким образом, компания может направить на финальные дивиденды почти 18 млрд рублей, а с учетом промежуточных дивидендов за первый квартал 2019 года выплаты достигнут 23 млрд рублей.

"На протяжении последних трех лет "Россети" последовательно улучшают производственные и финансово-экономические показатели и активно работают над повышением инвестиционной привлекательности холдинга. Дивиденды за 2019 год почти в четыре раза превышают объемы дивидендных выплат за всю историю компании", - приводятся в сообщении слова гендиректора "Россетей" Павла Ливинского.

Компания ранее выплачивала годовые дивиденды по итогам 2016 года. Чистая прибыль компании составила за 2019 год по РСБУ 135,2 млрд рублей, а по МСФО - 105,3 млрд рублей. Годовое собрание акционеров "Россетей" пройдет в заочной форме 1 июня.

Основным акционером "Россетей" является Российская Федерация. Пакетом акций в 88,04% от уставного капитала управляет Росимущество. Компания "Прогрессивные инвестиционные идеи" владеет 2,63% акций, Gazprom Finance - 1,28%. Уставный капитал "Россетей" составляет 200,903 млрд рублей, разделен на 198 млрд 827 млн 865,141 тыс. обыкновенных акций и 2 млрд 75 млн 149,384 тыс. привилегированных акций номиналом один рубль.