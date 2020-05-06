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ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 20,2 млрд рублей

Регулятор проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила с 10 марта

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 апреля на сумму 20,2 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 29 апреля, составлял 20,4 млрд рублей.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 500,8 млрд рублей.

Такие операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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