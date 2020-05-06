В Госдуму внесен законопроект о праве членов СНТ проводить заочные собрания в 2020 году

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Члены Совета Федерации Андрей Кутепов и Сергей Мамедов в среду внесли в Госдуму законопроект, который даст право членам садоводческих товариществ в 2020 году проводить общие собрания в заочной форме в целях обеспечения режима самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и заместитель председателя комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Мамедов внесли законопроект "О внесении изменений в статью 17 федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"В ситуации с мероприятиями по обеспечению самоизоляции в условиях распространяющейся инфекции коронавируса целесообразно допустить проведение общих собраний членов садоводческих товариществ в форме заочного голосования по ряду вопросов в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года", - говорится в пояснительной записке (есть в распоряжении ТАСС).

Как отмечают авторы, сейчас заочная форма проведения голосования не допускается. При этом законом разрешена очно-заочная форма, однако применять ее можно только в случае несостоявшегося собрания, на которое определенное число садоводов все же придет. Собрания необходимы для избрания членов правления, утверждений сметы, размера и порядка уплаты взносов.

Разработчики также указывают на то, "что средний возраст членов товариществ относится к группе повышенного риска, в связи с чем даже в случае прохождения пика распространения коронавирусной инфекции, но при отсутствии клинически подтвержденных протоколов лечения сохраняется опасность заражения и распространения заболевания".