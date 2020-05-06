{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль

Курс доллара вырос до 74,89 рубля

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 1,3% и достиг отметки в 81,01 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:18 мск.

К 15:35 мск курс евро немного замедлил рост и торговался на уровне 80,94 рубля (+1,3%). Курс доллара находился на отметке 74,89 рубля (+1,5%).

Российская валюта перешла к снижению по отношению к доллару США и евро после роста на старте торгов на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $30,26 за баррель (-2,3%), в момента снижаясь до $29,96 за баррель, а нефть сорта WTI упала до $25,39 за баррель (-4,2%).

Теги
Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
В Минэнерго увидели "первые ростки" восстановления глобального спроса на нефть
После пандемии люди будут реже ездить в офисы и командировки, это приведет к снижению спроса на нефть, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС