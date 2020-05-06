Курс евро на Мосбирже превысил 81 рубль

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов Московской биржи вырос по отношению к рублю на 1,3% и достиг отметки в 81,01 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 15:18 мск.

К 15:35 мск курс евро немного замедлил рост и торговался на уровне 80,94 рубля (+1,3%). Курс доллара находился на отметке 74,89 рубля (+1,5%).

Российская валюта перешла к снижению по отношению к доллару США и евро после роста на старте торгов на фоне снижения нефтяных котировок. Стоимость июльского фьючерса нефти марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до $30,26 за баррель (-2,3%), в момента снижаясь до $29,96 за баррель, а нефть сорта WTI упала до $25,39 за баррель (-4,2%).