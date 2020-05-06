Банки получили 35 тыс. заявок малого и среднего бизнеса на реструктуризацию кредитов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российские банки получили 35 тыс. обращений от предприятий малого и среднего бизнеса на реструктуризацию кредитов, 60% из этих заявок уже одобрены. Граждане подали 146 тыс. обращений. Общий объем договоров, по которым уже предоставлены кредитные каникулы, составил почти 68 млрд рублей, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании с президентом по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

"Банки предоставляют кредитные каникулы организациям и гражданам, которые столкнулись с падением доходов более чем на 30%, - то есть отсрочки по кредитам. В настоящий момент число обращений субъектов МСП в банки по реструктуризации или отсрочке по данному федеральному закону составило 35 тыс. обращений, из которых 60% уже одобрено. Количество фактически проведенных реструктуризаций - 14 тыс. на сегодня. По физическим лицам обращений поступило 146 тыс., 64 тыс. одобрено и 16 тыс. отсрочек и реструктризаций уже предоставлено", - сказал министр.

Отсрочка по уплате аренды

Отсрочкой по уплате аренды в регионах воспользовались более 28,5 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом в Росимущество поступило более 650 обращений об отсрочке.

"Такие решения [об отсрочке уплаты аренды] приняты в отношении федерального имущества, в настоящее время в Росимущество пришло более 650 обращений на отсрочку платежей. Более того, в отношении имущества субъектов Российской Федерации все регионы такие решения приняли. Ими уже воспользовалось более 28,5 тыс. субъектов МСП", - сказал Решетников.

По его словам, Минэкономразвития также готовит предложение, которое должно защитить малый и средний бизнес при досрочном расторжении договора аренды.

"Бизнес обратился к нам с вопросом о неприменении штрафных санкций к арендаторам за досрочное расторжение договора аренды в случае, если это договором напрямую не урегулировано. Мы соответствующие предложения сейчас готовим. Считаем, что это тоже защитит малый и средний бизнес", - отметил Решетников.

Экономическая активность

Экономическая активность российских предприятий, по данным Минэкономразвития на 29 апреля, снизилась на 33% по сравнению с базовым уровнем до введения карантинных ограничений. Индекс рассчитан по шести оперативным показателям.

"Министерством экономического развития также организован оперативный мониторинг ситуации, для этого мы разработали несколько индикаторов. Во-первых, ежедневно мы рассчитываем индикатор экономической активности. По состоянию на 29 апреля, экономическая активность снижена на 33% по сравнению с базовым уровнем, до объявления режима нерабочих дней и карантина", - сказал Решетников.

По его словам, индекс рассчитывается на основе шести оперативных показателей: потребление электроэнергии, перевозка грузов - по информации системы "Платон", погрузка на железнодорожном транспорте, оборот предприятий торговли и услуг - по данным контрольно-кассовой техники, экспорта, импорта товаров - по оперативной информации таможни.

Министр также сообщил, что более 6 млн человек работает в пострадавших от коронавируса отраслях. "В перечень вошли на сегодняшний день 11 сфер в этих отраслях (наиболее пострадавших от пандемии коронавируса - прим. ТАСС), в них занято более 6 млн человек, из которых 3 млн 200 тыс. именно в компаниях малого и среднего бизнеса", - сказал Максим Решетников.

Министр экономического развития РФ напомнил, что правительством реализуется пакет мер, направленный на поддержку экономики, и значительная часть пакета рассчитана на компании, которые работают в пострадавших отраслях, прежде всего субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перенесенные налоги

Объем налогов, выплата которых перенесена из-за пандемии коронавируса, составил более 217 млрд рублей. Решетников отметил, что реализовано поручение о переносе выплаты налогов и взносов в социальные фонды для более чем 1,5 млн организаций и индивидуальных предпринимателей субъектов МСП в пострадавших отраслях. По этим суммам будет предоставлена отсрочка по выплате сроком на один год, добавил он.

Глава МЭР также сообщил, что для организаций, которым не была автоматически предоставлена отсрочка, есть возможность получить ее в заявительном порядке при условии, что доход компании снизился на 10% или более.

"Такой мерой могут воспользоваться еще более 50 тыс. предприятий с мая по август", - отметил Решетников, добавив, что тем, кто подал декларацию в апреле предоставлено отсрочка на 1,5 млрд рублей.

Кредиты системообразующим предприятиям

Программа по кредитованию системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств рассчитана на 436 млрд рублей, в первую очередь кредиты будут предоставляться компаниям сферы промышленности, машиностроения, транспорта, строительства и ЖКХ, добавил глава МЭР.

"Принята программа по кредитованию на пополнение оборотных средств, которая субсидируется из федерального бюджета по ставке рефинансирования. Общая сумма льготных кредитов, которые будут выданы с использованием субсидий, - 436 млрд рублей. Уже подписаны соглашения с четырьмя банками с общим объемом кредитования на 370 млрд рублей", - сказал он.

Глава Минэкономразвития отметил, что в программе сделан акцент в первую очередь кредитовать промышленность, особенно машиностроение, транспорт, строительство и ЖКХ, то есть те сферы, которые признаны нуждающимися в особой поддержке.