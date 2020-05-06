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Субсидии работодателям на выплату зарплат могут составить 98,4 млрд рублей

По данным ФНС, на получение субсидии могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Общая сумма субсидий работодателям на выплату зарплаты в размере одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника может составить 98,4 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной налоговой службы (ФНС), которые глава ведомства Даниил Егоров представил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

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По данным ФНС, на получение субсидии могут претендовать 1,26 млн потенциальных получателей с 4,05 млн сотрудников. Потенциальный объем выплат предпринимателям в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника может составить 98,4 млрд рублей, говорится в материалах службы.

По словам Егорова, к настоящему времени 60,6 тыс. компаний подали соответствующие заявления, 46,4 тыс. из них соответствуют заявленным критериям.

Выплаты субсидий предпринимателям в размере одного МРОТ на каждого сотрудника начнутся раньше запланированного на 18 мая срока. "Как вы помните, вы нам поручили начать выплаты с 18 числа. Мы постараемся это сделать пораньше, так как те налогоплательщики, которые сдали отчетность в ПФР раньше, - мы им сразу можем рассчитать, нет ли у них вот этого падения в 10% [числа сотрудников], и таким образом сразу будем перечислять им деньги", - отметил Егоров.

Теги
РоссияЕгоров, Даниил ВячеславовичПандемия коронавируса нового типа
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