СМИ: Китай установил станцию связи 5G на Эвересте на высоте 6,5 тыс. м

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Китайские компании Huawei и China Mobile установили станцию связи 5G на горе Эверест (Джомолунгма) на высоте около 6,5 тыс. м над уровнем моря. Об этом в среду сообщила газета "Пэнпай".

"В связи с тем, что сейчас никто не поднимается на вершину горы, мы не можем проверить сигнал в этом месте, но теоретически зона покрытия уже включает и пик Эвереста", - цитирует издание представителя компании Huawei Чжан Юна. Он уточнил, что группа альпинистов подтвердила возможность телефонного звонка на высоте 8,3 тыс. м.

Джомолунгма имеет высоту 8 848 метров над уровнем моря.

По данным Министерства промышленности и информатизации КНР, общее количество базовых станций пятого поколения связи 5G в Китае на конец марта достигло 198 тыс., число пользователей пакетов услуг 5G в стране превысило 50 млн. Согласно плану властей, инвестиции в развитие 5G по всему Китаю в этом году составят 120 млрд юаней (около $17,1 млрд), при этом общее количество базовых станций к концу года превысит 500 тыс.