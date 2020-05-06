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Украина в апреле возобновила импорт моторного топлива из России

Нефтепродукты Московский НПЗ "Газпром нефти" не поступали в страну с 2014 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Московский НПЗ "Газпром нефти" и завод "Танеко", принадлежащий "Татнефти", в конце апреля возобновили поставки моторного топлива на рынок Украины. Об этом говорится в материалах агентства Argus со ссылкой на данные железнодорожных экспедиторов.

Нефтепродукты производства Московского завода не поступали в страну с 2014 года, а с НПЗ "Танеко" - с 2015 года. Как пишет Argus, с 22 по 30 апреля со станции Яничкино (Московская обл.), обслуживающей Московский НПЗ, в направлении Украины было отгружено 5,6 тыс. тонн дизтоплива. Продукт предназначен для Западной нефтегазовой компании (ЗНГК) и "Евростандарта". В период с 28 по 30 апреля эти компании оформили на таможне ввоз около 1,9 тыс. тонн топлива.

В конце апреля с Московского завода для ЗНГК и "Евростандарта" было отгружено также около 600 тонн бензина А-92. В предыдущий раз российский бензин по железной дороге поступал в страну в 2016 году, отмечается в сообщении агентства.

Отгрузки дизтоплива в направлении Украины со станции Биклянь (Татарстан), которая обслуживает завод "Танеко" в Нижнекамске, за период 22-29 апреля составили 6,9 тыс. тонн. Импортером первых партий продукта стала компания "777 Голд +", которая закупает нефтепродукты для сети АЗС Marshal. По данным Argus, с 29 по 30 апреля эта компания оформила ввоз около 1 тыс. тонн продукта.

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