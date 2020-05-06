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Пандемия коронавируса нового типа

Российско-японский фонд инвестирует в производителя тестов на коронавирус

Завершение инвестиции, по данным РФПИ, ожидается в ближайшее время

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ, создан РФПИ, Japan Bank for International Cooperation и JBIC IG Partners) профинансирует систему диагностики коронавируса EMG. Об этом сообщается в пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций.

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Отмечается, что соответствующие договоренности были достигнуты сегодня. "Совместные усилия РФПИ и РЯИФ в рамках данного проекта были ранее поддержаны Министерством экономического развития РФ и Министерством экономики, торговли и промышленности Японии", - указано в сообщении.

Завершение инвестиции, по данным РФПИ, ожидается в ближайшее время.

"Инвестиции РЯИФ позволят EMG расширить производство и продолжить работу над созданием более совершенных систем диагностики, что даст возможность нарастить объемы тестирования и препятствовать распространению вируса", - сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее РФПИ осуществил инвестиции в производство и дистрибуцию системы диагностики EMG. Линейка тест-систем адаптирована как для стационарных лабораторий, так и для не имеющих аналогов в мире портативных мини-лабораторий (небольшой чемодан), и готова к применению повсеместно. Заказы на более чем 2 млн тестов EMG уже разместили 40 крупнейших российских компаний. Производство тестов осуществляется на территории РФ. Глобальный спрос на тесты EMG превышает в настоящее время 20 млн единиц.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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