Эксперт: число фишинговых атак на кредитные организации возросло на треть за квартал

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Количество фишинговых атак на кредитные организации в мире возросло на треть в первом квартале 2020 года, так как хакеры стремятся воспользоваться издержками пандемии. Об этом сообщил в среду в интервью агентству деловых новостей Bloomberg Стив Силберстайн, руководитель Центра обмена и анализа информацией о финансовых услугах (FS-ISAC).

Этот консорциум объединяет около 7 тыс. компаний более чем в 70 странах мира. Эксперты объединения выявили по состоянию дел на апрель порядка 1,5 тыс. сайтов, администраторы которых пытались с помощью рассылки фишинговых писем выведать персональную информацию людей под предлогом предоставления льготных ссуд в период пандемии. Компетентные органы достаточно оперативно блокируют подобные сайты, однако на их месте появляются новые и новые мошеннические ресурсы.

"Перевод сотрудников на удаленный режим работы определенно усложнил задачу защиты фирм. В настоящий момент большая часть деятельности компаний осуществляется за пределами средств их сетевой защиты", - отметил Силберстайн.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли.

Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в 2020 году в мировой экономике будет зафиксирован спад на уровне 3%.