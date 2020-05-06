На Кубани более 4 млрд рублей направили на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей направили в Краснодарском крае на помощь малым и средним предприятиям (МСП) в условиях пандемии коронавируса. Всего же в регионе на поддержку медиков, предпринимателей и жителей направлено более 4 млрд рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевой администрации.

"На поддержку населения, медиков и предпринимателей в крае направлено более 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на помощь малоимущим и малоимущим многодетным семьям направлено 552 млн рублей, еще более 160 млн рублей предусмотрено на поддержку семей, в которых родители потеряли работу до 1 марта и им назначено федеральное пособие в минимальном размере 1,5 тысячи рублей. Кроме того, почти 51 млн рублей будет направлено семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в государственных школах.