На Кубани более 4 млрд рублей направили на поддержку граждан и бизнеса в условиях пандемии

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей направили в Краснодарском крае на помощь малым и средним предприятиям (МСП) в условиях пандемии коронавируса. Всего же в регионе на поддержку медиков, предпринимателей и жителей направлено более 4 млрд рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевой администрации.
"На поддержку населения, медиков и предпринимателей в крае направлено более 4 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на помощь малоимущим и малоимущим многодетным семьям направлено 552 млн рублей, еще более 160 млн рублей предусмотрено на поддержку семей, в которых родители потеряли работу до 1 марта и им назначено федеральное пособие в минимальном размере 1,5 тысячи рублей. Кроме того, почти 51 млн рублей будет направлено семьям, в которых есть дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в государственных школах.
"Губернатор края отметил, что на помощь МСП направлено 1,5 млрд рублей. Это средства на новые льготные займы, сохранение рабочих мест. Общая сумма выплат врачам, медсестрам, водителям скорой помощи составит 790 млн рублей. Также ежемесячную надбавку в 10 тысяч рублей получат работники госпиталей - слесари, уборщицы", - добавили в пресс-службе.
В Краснодарском крае за последние сутки подтверждено 97 новых случаев заражения коронавирусом, всего за время пандемии зафиксированы 1 534 случая, 467 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, 21 пациент умер.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, свыше 250 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 165 929 случаев заражения, выздоровели 21 327 человек, умерли 1 537. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.